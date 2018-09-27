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Объемы вывозимого из Челябинска мусора достигли 1 тыс. тонн в сутки
27.09.2018 г. 08:14
В челябинской администрации отчитались о борьбе со свалками во дворах.
По словам главы города Евгения Тефтелева, ситуация с мусорными завалами постепенно улучшается. «Из жилого сектора в воскресенье вывозили порядка 348 тонн, в понедельник 440 тонн, во вторник уже 540 тонн. Заменили всех перевозчиков, которые отказались вывозить мусор, сейчас в Челябинске работают 83 мусоровоза», — прокомментировал мэр.
За среду, 26 сентября, с контейнерных площадок вывезли 1 тыс. тонн отходов. Как отметил Евгений Тефтелев, наиболее сложная обстановка сейчас на северо-западе Челябинска. Он заявил, что в Калининском и Курчатовском районах ситуацию исправят до пятницы.
С 25 сентября из-за ситуации со стихийными свалками во дворах в Челябинске действует режим ЧС. Полпред президента на Урале Николай Цуканов поручил региональным и местным властям ликвидировать мусорный коллапс в течение трех дней.
Фото с сайта onf.ru
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