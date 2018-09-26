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В Верхнем Уфалее отказались вернуть работу учительнице, которую уволили за долги родителей учеников
26.09.2018 г. 15:45
В Верхнем Уфалее прошло судебное заседание по делу директора школы №1 Натальи Матвеевой.
Слушание состоялось в среду, 26 сентября. Верхнеуфалейский городской суд отказал в признании незаконным увольнения директора школы №1 Натальи Матвеевой и в восстановлении ее на работе, сообщает Znak.com. Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в областном суде.
Скандал с увольнением Натальи Матвеевой разразился в августе. В конце июля директора верхнеуфалейской школы №1 отстранили от работы без объяснения причин. По словам Натальи Матвеевой, в городском управлении образования предоставили ей списки должников по оплате ЖКХ и поручили найти среди них родителей учеников, чтобы провести с ними разъяснительную работу. Наталья Матвеева отказалась это делать.
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