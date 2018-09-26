Перевозчики, которые продолжают вывозить мусор из Челябинска, работают из последних сил

Фото с с сайта onf.ru

Перевозчики мусора в Челябинске работают на пределе своих финансовых возможностей из-за необходимости возить отходы на полигон в Полетаево.



Руководители компаний, транспортирующих отходы с контейнерных площадок Челябинска, рассказали о том, как им приходится работать в новых условиях. Директор организации «Чистый город» Дмитрий Мальков сообщил, что у его фирмы есть обязательства, которые нужно выполнять, несмотря на возникшие трудности. Но спасает еще и то, что у «Чистого города» есть мусоровозы с задней загрузкой, которыми можно транспортировать больше отходов.

«Мы отработали две-три недели в таком режиме. Получается, что прямые затраты — увеличение маршрута, расхода топлива, временной фактор: один микрорайон раньше обслуживала одна машина, а теперь микрорайон обслуживают две единицы техники. Мы не можем работать круглосуточно, к тому же нам нужны дополнительные люди. Машины делают больше пробега, больше ломаются. Цена за въезд на свалку выросла в четыре раза, несмотря на то, что нам ее компенсируют, этих денег не хватает на компенсацию всего вышеперечисленного. Не говоря уже о какой-то прибыли для организации. Сейчас мы просто работаем в таком режиме, чтобы не было коллапса в микрорайонах», — сказал Дмитрий Мальков.

Он добавил, что окончательно понять, в «ноль» работает компания или в убыток, можно будет в конце сентября. И тогда же будет ясно, какой тариф на вывоз мусора в Челябинске будет достаточным для бесперебойной работы подрядчиков.

Руководитель компании «Экотранс» Илья Кушеурук, также продолжающей возить мусор из дворов, несмотря на увеличение расстояния, заявил, что сейчас выжить удается благодаря договорам с юрлицами.

«У меня большая часть отходов от коммерческих и промышленных организаций. Доля жилфонда у нас небольшая. Еще мы работаем в Сосновском районе, у нас логистически был привязан полигон Урефты. Закрытие челябинской свалки на нас не сильно отразилось. Плюс у нас есть своя сортировочная станция, которая работает в режиме перегрузки. Те убытки, которые мы несем при вывозе мусора жилфонда, минимизированы этими условиями. Если бы у нас было 80-100% жилфонда, как у других подрядчиков, мы бы, наверное, тоже остановились», — прокомментировал Илья Кушеурук.

Он тоже подтвердил, что мусоровоз за день может сделать только два рейса на полигон ТБО в Полетаево, а до закрытия городской свалки эта цифра составляла три-четыре.



«У меня есть мощные иномарки, с которыми еще более-менее. А есть маленькие машины, которые заезжают туда, где не может проехать большой автомобиль, — их гонять в Полетаево в принципе нерентабельно», — отметил директор «Экотранса».

Он добавил, что обслуживание жилфонда для его компании сейчас является убыточным.

Директор Полетаевского полигона Захид Камилов рассказал, что площадка может принимать до 300 мусоровозов в сутки, а сейчас приезжает порядка 200 машин. Работа идет круглосуточно. Мусор на полигон привозят 12 компаний. Захид Камилов также отметил, что уже налажена работа с «Центром коммунального сервиса», который станет регоператором по обращению с ТБО с 1 января 2019 года. Директор Полетаевского полигона считает, что в новых условиях тариф на вывоз мусора должен вырасти примерно в два раза.

«С учетом программы субсидии — перевозчики не тратят деньги на захоронение отходов — тот тариф, который имеется, в данной ситуации обеспечивает более 5% прибыли, хоть и не обеспечивает 15%. Т.е. минимально необходимый уровень прибыли (по определенным законам — это 5%) он набирает. Если говорить о том, что в будущем данная система сильно изменится, то, конечно, тариф должен будет вырасти. Но во сколько раз — это сложно сказать. Скорее всего, увеличится сразу на порядок. Например, если взять стандартную квартиру, в которой проживает один человек, и он раньше платил рублей 60, то сейчас он будет платить от 80 до 110 рублей», — пояснил Захид Камилов.



Проблема с вывозом мусора в Челябинске возникла после того, как юрлица, входящие в ассоциацию «Чистая среда», которая обслуживала около 90% контейнерных площадок, отказались транспортировать отходы. С 17 сентября они перестали работать с жилым фондом. С тех пор мусор начал копиться в нескольких районах. Наиболее остро проблема встала в Калининском. 25 сентября в Челябинске был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Фото с с сайта onf.ru

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