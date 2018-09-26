«Горэкоцентр» пересматривает график вывоза мусора из челябинских дворов

Фото: Галина Лепина

В МУП «Горэкоцентр» сообщили о пересмотре графиков вывоза ТБО из Челябинска.

В предприятии отметили, что мусор из челябинских дворов вывозят ежедневно. Сейчас идет процесс пересмотра маршрутных графиков. «Все отходы, скопившиеся на контейнерных площадках, обслуживаемых МУП «Горэкоцентр», будут вывезены», — сообщили в пресс-службе «Горэкоцентра». После закрытия городской свалки челябинский мусор начали размещать на полигоне в Полетаево, увеличилось плечо вывоза отходов. Это повлияло на количество рейсов, которые водители выполняют за рабочую смену. Подрядчики, занимавшиеся вывозом мусора, расторгли соглашения с «Горэкоцентром». Предприятие заключило договор с ООО «Центр коммунального сервиса».

Фото: Галина Лепина

Все новости за 26.09.2018 г.»