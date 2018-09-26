Под Чебаркулем автомобиль ВАЗ раздавил собственного водителя

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В Челябинской области в ДТП погиб 61-летний мужчина.

Инцидент произошел на дороге от Чебаркуля до трассы М5 утром в среду, 26 сентября. «ГАЗель», которой управлял 32-летний мужчина, врезалась в стоявший на обочине ВАЗ-2106. В результате удара «Жигули» наехали на стоявшего рядом водителя машины и улетели в кювет. 61-летний мужчина получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. Двоих пассажиров «шестерки» также госпитализировали в больницу Чебаркуля, однако впоследствии их отпустили домой. Сотрудники ГИБДД выяснили, что легковушка сломалась, а ее водитель не установил аварийный знак и не включил сигнализацию.

Фото: пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Чебаркульский»





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