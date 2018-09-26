В Челябинской области «черных риелторов» осудили за хищение около 47 млн рублей

В Копейске вынесли приговор 13 южноуральцам, которые похитили более 46,7 млн рублей.

Мошенники действовали в 2014-2015 годах. Суд установил, что 12 агентов по недвижимости и сотрудница Росреестра продавали квартиры клиентов и похищали деньги. Кроме того, риелторы предлагали приобрести квартиры с использованием заемных средств в подконтрольной организации клиентам, которые имели право на маткапитал. Потерпевшие заключали фиктивные договоры купли-продажи без фактической передачи денег. В результате средства поступали на счет подконтрольной фирмы.

Потерпевшими признали 31 южноуральца. Общий ущерб составил около 47 млн рублей. В ходе расследования был наложен арест на имущество обвиняемых на 14,6 млн рублей. Восемь риелторов приговорили к лишению свободы сроком от 2,5 года до шести лет с отбыванием в колонии общего режима. Остальные подсудимые получили условные сроки, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта bg-fortuna.com