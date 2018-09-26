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УФАС проверит действия перевозчиков мусора в Челябинске на предмет сговора
26.09.2018 г. 14:18
Челябинское УФАС изучит действия подрядчиков, которые отказались вывозить мусор с контейнерных площадок, на предмет сговора.
В антимонопольную службу поступили обращения челябинцев с требованием повлиять на сложную обстановку и действия перевозчиков. Ведомство планирует получить список всех компаний, оказывающих услуги по вывозу отходов в Челябинске. У подрядчиков запросят сведения о причинах прекращения вывоза мусора с контейнерных площадок и стоимости таких услуг.
Также служба предлагает организовать заседание по решению проблемы с участием представителей власти и хозсубъектов. По словам врио руководителя Челябинского УФАС Елены Рысевой, ведомство не может оставаться безучастным в данной ситуации и предпримет все возможные меры для ее стабилизации и привлечения виновных лиц к ответственности.
Фото с сайта vladtime.ru
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