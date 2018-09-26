УФАС проверит действия перевозчиков мусора в Челябинске на предмет сговора

Фото с сайта vladtime.ru

Челябинское УФАС изучит действия подрядчиков, которые отказались вывозить мусор с контейнерных площадок, на предмет сговора.

В антимонопольную службу поступили обращения челябинцев с требованием повлиять на сложную обстановку и действия перевозчиков. Ведомство планирует получить список всех компаний, оказывающих услуги по вывозу отходов в Челябинске. У подрядчиков запросят сведения о причинах прекращения вывоза мусора с контейнерных площадок и стоимости таких услуг.

Также служба предлагает организовать заседание по решению проблемы с участием представителей власти и хозсубъектов. По словам врио руководителя Челябинского УФАС Елены Рысевой, ведомство не может оставаться безучастным в данной ситуации и предпримет все возможные меры для ее стабилизации и привлечения виновных лиц к ответственности.

Фото с сайта vladtime.ru

Все новости за 26.09.2018 г.»