Бывшего директора МУП «Горэкоцентр» Игоря Галичина вызвали в суд для избрания меры пресечения

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

Центральный районный суд рассмотрит ходатайство о мере пресечения для экс-руководителя МУПа, который отвечал за вывоз мусора.

В распоряжении редакции «Челябинского эха» оказался документ, в котором Игоря Галичина приглашают на судебное заседание. Там говорится, что рассмотрение ходатайства должно состояться в среду, 26 сентября. Однако сам Игорь Галичин сообщил корреспонденту радиостанции, что заседание перенесли. Оно состоится в четверг, 27 сентября.

По словам бывшего директора «Горэкоцентра», по всей вероятности, речь идет об уголовных делах, возбужденных в отношении него в 2017 году. Ему вменили три статьи: присвоение, незаконное предпринимательство и злоупотребление полномочиями. По версии следствия, Игорь Галичин незаконно передавал права по сбору и вывозу отходов фирме, у которой не было необходимых лицензий.

- Это видимо по тем делам, которые были открыты.

- То есть, вы сами точно не знаете?

- Пока я не знаю формулировки и что, зачем, почем, мне трудно сказать.

Сейчас прокуратура требует возбудить в отношении экс-руководителя МУПа еще одно дело — по статье о халатности. Игорь Галичин ушел с поста главы «Горэкоцентра» после начала мусорного коллапса в Челябинске. Он считает, что перед тем, как закрыть городскую свалку, нужно было продумать последствия и как минимум заранее увеличить количество машин, которые вывозят мусор.

- Очень жаль, что так произошло. Можно было, наверное, этого избежать, сделать какие-то шаги.

- А кто должен был сделать, по вашему мнению?

- Тот, кто за это отвечает, кто еще. Прежде чем что-то закрыть, надо что-то новое открыть. Или сделать некие условия для того, чтобы это было. Если закрыта свалка, значит должны быть изменения тарифа, количества автомобилей. Как можно тем же самым количеством автомобилей перевезти в одну сторону 40 км и в другую — это минимум 2,5-3 часа. Как бы я сделал — наверное, сделал некие сортировочные станции, как минимум, для того, чтобы тем же количеством машин это перевезти.

Мусорный коллапс в Челябинске начался 17 сентября, когда несколько подрядчиков отказались вывозить отходы с контейнерных площадок жилых домов. Дворы оказались заваленными мусором. Во вторник, 25 сентября, в городе был объявлен режим ЧС.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

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