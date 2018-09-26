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В Челябинске построят фитнес-центр вместо одной из гостиниц к саммиту ШОС
26.09.2018 г. 13:07
В центре Челябинска появится крупный фитнес-центр с бассейном.
Новый спортивный комплекс появится в здании недостроя, который находится на перекрестке улиц Краснознаменной и Братьев Кашириных. Ранее предполагалось, что там появится гостиница для размещения делегатов саммитов ШОС и БРИКС-2020. Однако построить отель не позволил вид разрешенного использования участка. Застройщик начал работу по превращению недостроя в фитнес-центр.
Как сообщает 74.ru, в новом спорткомплексе площадью 4 тыс. кв. метров планируется разместить большой тренажерный зал, несколько помещений для групповых занятий, 25-метровый бассейн, детскую комнату и фитнес-кафе. Также для посетителей клуба оборудуют парковку на 300 машин, как с надземными, так и с подземными местами.
Сейчас на здании заканчивают остекление и готовятся к благоустройству окружающей территории. Завершить строительство нового фитнес-центра планируют в декабре 2018 года.
Фото с сайта 74.ru
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