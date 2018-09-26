Озеру Тургояк предложили присвоить статус памятника природы федерального значения

Общественники обратились в минприроды России с просьбой о правовой защите второго Байкала.

В минприроды обратилась общественная организация «Гражданский патруль». Там уверены, что региональные органы власти не могут как следует защищать уникальный водный объект — озеро Тургояк.

Несмотря на свой нынешний статус, озеро и прилежащая к нему территория регулярно страдают от оставленного туристами мусора, слива канализационных отходов, использования моторных суден, вырубки леса и незаконного изменения берегового рельефа. При этом отвечающие за охрану памятника природы ведомства бездействуют, отмечает активист общественного движения Анна Сизова. В обращении экозащитники настаивают на том, чтобы региональному памятнику природы присвоили статус объекта федерального значения.

Все новости за 26.09.2018 г.»