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Озеру Тургояк предложили присвоить статус памятника природы федерального значения
26.09.2018 г. 12:59
Общественники обратились в минприроды России с просьбой о правовой защите второго Байкала.
В минприроды обратилась общественная организация «Гражданский патруль». Там уверены, что региональные органы власти не могут как следует защищать уникальный водный объект — озеро Тургояк.
Несмотря на свой нынешний статус, озеро и прилежащая к нему территория регулярно страдают от оставленного туристами мусора, слива канализационных отходов, использования моторных суден, вырубки леса и незаконного изменения берегового рельефа. При этом отвечающие за охрану памятника природы ведомства бездействуют, отмечает активист общественного движения Анна Сизова. В обращении экозащитники настаивают на том, чтобы региональному памятнику природы присвоили статус объекта федерального значения.
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