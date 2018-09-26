Челябинск
- 65.8244р. - 0.3350
- 77.3832р. - 0.3012
Сделано в Челябинске
Разворот
Главе Челябинска Евгению Тефтелеву грозит уголовное дело за мусорный коллапс
26.09.2018 г. 12:46
Фото с сайта gubernator74.ru
Челябинская прокуратура пригрозила Евгению Тефтелеву уголовным делом.
Евгения Тефтелева предупредили о возможном привлечении к уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и непринятие мер к стабилизации обстановки с вывозом отходов. Предостережение о недопустимости нарушения закона объявил заместитель прокурора области Андрей Оборок.
Во вторник, 25 сентября, в Челябинске объявили режим чрезвычайной ситуации. Наиболее проблемным районом в плане вывоза мусора является Калининский. Мэрия выделила районным администрациям 14 млн рублей на борьбу со стихийными свалками. Сейчас около 100 мусоровозов в круглосуточном режиме транспортируют отходы на полигон в Полетаево.
Фото с сайта gubernator74.ru
Новости на эту тему
- 26.09.2018 г. Перевозчики, которые продолжают вывозить мусор из Челябинска, работают из последних сил
- 26.09.2018 г. «Горэкоцентр» пересматривает график вывоза мусора из челябинских дворов
- 26.09.2018 г. УФАС проверит действия перевозчиков мусора в Челябинске на предмет сговора
- 26.09.2018 г. Бывшего директора МУП «Горэкоцентр» Игоря Галичина вызвали в суд для избрания меры пресечения
- 26.09.2018 г. Челябинск стал самым грязным городом-миллионником в стране