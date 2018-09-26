Главе Челябинска Евгению Тефтелеву грозит уголовное дело за мусорный коллапс

Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинская прокуратура пригрозила Евгению Тефтелеву уголовным делом.

Евгения Тефтелева предупредили о возможном привлечении к уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и непринятие мер к стабилизации обстановки с вывозом отходов. Предостережение о недопустимости нарушения закона объявил заместитель прокурора области Андрей Оборок.

Во вторник, 25 сентября, в Челябинске объявили режим чрезвычайной ситуации. Наиболее проблемным районом в плане вывоза мусора является Калининский. Мэрия выделила районным администрациям 14 млн рублей на борьбу со стихийными свалками. Сейчас около 100 мусоровозов в круглосуточном режиме транспортируют отходы на полигон в Полетаево.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 26.09.2018 г.»