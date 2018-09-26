Нового главу Миасса депутаты выберут из четырех кандидатов

Фото с сайта miasskiy.ru

В Миассе назвали четырех кандидатов на пост главы города.

Окончательный список претендентов огласили на заседании конкурсной комиссии, которое состоялось в среду, 26 сентября. Из девяти кандидатов по результатам собеседования отобрали четверых.

В шорт-лист попали экс-мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин, бизнесмен Владимир Антонов, руководитель Центрального территориального округа Сергей Варфоломеев и нынешний и.о. главы города Григорий Тонких, сообщает газета «Миасский рабочий».

Решение о том, кто возглавит Миасс, депутаты городского собрания примут на сессии в пятницу, 28 сентября.

Фото с сайта miasskiy.ru

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