Минпромторг включил Южно-Уральский промышленный кластер в список совместных проектов

Фото с сайта gubernator74.ru

Решение о включении кластера в реестр совместных проектов приняла конкурсная комиссия ведомства. Соответствующий приказ подписал врио министра промышленности России Сергей Цыб.

«Самое главное — это новые рабочие места, где смогут трудоустроиться жители Еманжелинска и близлежащих районов. Это яркий пример импортозамещающего производства, их продукция сегодня востребована на рынке. Проект, поддержанный минпромторгом России, позволит снизить издержки за счет замены российскими подшипниками аналогичной продукции из Европы и Китая», — подчеркнул Борис Дубровский.

Проект по импортозамещению подшипников включен в план развития ООО ПК «Ходовые системы». В рамках совместной деятельности ООО «Каток» обеспечит закупку более 27 тыс. подшипников. Продукцию будут использовать для производства опорного катка. Общий объем инвестиций в проект составит свыше 200 млн рублей. Южно-Уральский промышленный кластер получит из федерального бюджета субсидию. В ходе реализации проекта планируют создать не менее 23 новых рабочих мест.

Фото с сайта gubernator74.ru

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