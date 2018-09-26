Челябинск стал самым грязным городом-миллионником в стране

Фото: Галина Лепина

Столицу Южного Урала назвали самым грязным городом страны в рамках проекта «Генеральная уборка».

ОНФ опубликовал данные проекта «Генеральная уборка». За неделю без вывоза мусора в региональное отделение поступило более 1 тыс. обращений о стихийных свалках в челябинских дворах.

На сегодняшний день Челябинская область занимает пятое место по количеству «мусорных объектов», тогда как еще неделю назад регион был на 14-й позиции. Эксперты уверены: из-за необдуманных действий местных властей Южный Урал вырвется в лидеры по числу стихийных свалок в России. Кроме того, в Челябинске возможно возникновение эпидемии, говорится в сообщении.

«Активисты видели на стихийных свалках не только птиц, но мышей и крыс. Рядом с мусорками находятся как жилые дома, так и соцучреждения: детские сады, школы, поликлиники, больницы и пр. С приходом холодов вся эта живность переместится в здания по соседству», — считает член регионального штаба ОНФ Антон Неверов.

Фото: Галина Лепина

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