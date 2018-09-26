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В октябре система «112» начнет работать на всей территории Челябинской области
26.09.2018 г. 11:01
В октябре система вызова экстренных служб по номеру «112» станет доступна для всех южноуральцев.
Система внедряется на Южном Урале с 2015 года. В Челябинске она начала работать в опытном режиме с ноября 2017-го. В ближайшее время власти планируют получить разрешение от минкомсвязи на использование номера «112».
По оценке министра общественной безопасности области Евгения Савченко, к 10 октября система станет доступна для жителей всего региона. Ее работу будут обеспечивать около 250 операторов.
Система «112» создается на базе единых дежурно-диспетчерских служб и регионального Центра обработки вызовов. Оператор вносит принимаемую информацию в электронную карту и по сети направляет в одну или несколько экстренных оперативных служб.
Фото с сайта smolensk-i.ru
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