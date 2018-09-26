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Южноуральцы напишут Всероссийский экономический диктант
26.09.2018 г. 10:25
Фото с сайта xakac.info
4 октября в России пройдет образовательная акция «Всероссийский экономический диктант».
Каждый участник акции сможет оценить и повысить уровень своих знаний в экономике. В этом году тема диктанта: «Сильная экономика — процветающая Россия!». Поучаствовать может любой желающий. Для этого необходимо прийти на площадку проведения диктанта или написать тест в режиме онлайн на сайте акции, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.
Южноуральцы смогут повысить уровень экономической грамотности на площадках ЧелГУ, ЮУрГУ и еще нескольких вузов.
Фото с сайта xakac.info
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