Южноуральцы напишут Всероссийский экономический диктант

Фото с сайта xakac.info

4 октября в России пройдет образовательная акция «Всероссийский экономический диктант».

Каждый участник акции сможет оценить и повысить уровень своих знаний в экономике. В этом году тема диктанта: «Сильная экономика — процветающая Россия!». Поучаствовать может любой желающий. Для этого необходимо прийти на площадку проведения диктанта или написать тест в режиме онлайн на сайте акции, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

Южноуральцы смогут повысить уровень экономической грамотности на площадках ЧелГУ, ЮУрГУ и еще нескольких вузов.

Фото с сайта xakac.info

Все новости за 26.09.2018 г.»