- 65.8244р. - 0.3350
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Прокуратура требует возбудить дело о халатности в отношении экс-директора «Горэкоцентра»
26.09.2018 г. 10:32
Прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении руководителя ООО «Горэкоцентр+» и экс-директора МУП «Горэкоцентр».
Прокуроры провели рейды по мусорным площадкам во дворах и обнаружили более 300 переполненных контейнеров. С 18 сентября «Горэкоцентр+» необоснованно прекратил деятельность по вывозу отходов, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства. В региональное управление СК направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя организации Сергея Мерцалова. Его требуют привлечь к ответственности по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Также прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении экс-директора МУП «Горэкоцентр» Игоря Галичина. В действиях бывшего руководителя усмотрели признаки халатности.
В 2017 году на Игоря Галичина завели уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, он незаконно передавал права по сбору и вывозу отходов фирме, у которой не было необходимых лицензий. В процессе расследования дела Галичину вменили три статьи: присвоение, незаконное предпринимательство и злоупотребление полномочиями, пишет Znak.com.
Фото с сайта ugpressa.ru
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