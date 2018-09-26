- 65.8244р. - 0.3350
- 77.3832р. - 0.3012
Микрофинансовую организацию оштрафовали за оскорбление должницы из Челябинска в соцсети
26.09.2018 г. 09:51
Суд в Челябинске оштрафовал микрофинансовую организацию на 50 тыс. рублей за оскорбления в адрес должницы.
Женщина сообщила полицейским, что с февраля 2018 года ей стали звонить представители МФК с требованием уплатить 6 тыс. рублей. Затем челябинке в соцсети начал писать незнакомый мужчина. Он оскорблял женщину и требовал вернуть долг. Судебные приставы установили в соцсети IP-адрес его аккаунта. Страница была зарегистрирована за новосибирской МФК «Лайм-займ».
В организации сообщили, что челябинка взяла через интернет в кредит 2 тыс. рублей. На момент проверки задолженность составляла 6 тыс. рублей. С февраля 2018-го на основании договора возврат денег поручили ООО «Сибирь консалтинг групп». Однако вопреки соглашению «Лайм-займ» взаимодействовал с должницей.
Психолог подтвердил, что автор сообщений оказывал психологическое давление на женщину. Суд оштрафовал организацию на 50 тыс. рублей, сообщили в региональном управлении ФССП.
- 21.09.2018 г. В суд передали дело жительницы Чебаркуля, которая оформила на подчиненную кредит на покупку iPhone
- 18.09.2018 г. Южноуральца будут судить за оскорбление и избиение следователя
- 15.08.2018 г. Банки в Челябинской области выдают одни из самых дорогих кредитов на Урале
- 11.07.2018 г. Суд в Челябинске оштрафовал микрофинансовую организацию за оскорбление клиентки в соцсети
- 19.06.2018 г. На Южном Урале на четверть вырос объем выданных населению банковских кредитов