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Обанкротившийся «Уфалейникель» готовят к распродаже заводского имущества
26.09.2018 г. 09:33
В Челябинской области собираются продавать по частям градообразующее предприятие.
Конкурсный управляющий «Уфалейникеля» готовит к реализации все оборудование, производственные здания, административно-бытовой комплекс и объекты инфраструктуры. Продажа имущества предприятия начнется в конце ноября, пишет URA.RU со ссылкой на администрацию Верхнего Уфалея. Сейчас на завод приезжают покупатели со всего Урала, чтобы заранее выбрать нужный лот, сообщает источник издания.
«Уфалейникель» признали банкротом в октябре 2017 года. Предприятие задолжало кредиторам более 14,5 млрд рублей. После закрытия градообразующего предприятия работу потеряли более 2 тыс. человек — почти каждый десятый житель Верхнего Уфалея.
Фото с сайта newdaynews.ru
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