В Миассе будут судить турагента, обманувшего клиентов на 2 млн рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинской области состоится суд над 58-летней женщиной, которую обвиняют в мошенничестве.

Местная жительница владеет одним из туристических агентств Миасса. С начала 2017-го по февраль 2018 года женщина заключала с клиентами договоры на приобретение туров и затем присваивала деньги на оплату. Таким образом она обманула 25 человек. Сумма ущерба составила 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сейчас его рассматривает Миасский городской суд. 58-летней аферистке грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 26.09.2018 г.»