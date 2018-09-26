Челябинск
- 65.8244р. - 0.3350
- 77.3832р. - 0.3012
Сделано в Челябинске
Разворот
В Миассе будут судить турагента, обманувшего клиентов на 2 млн рублей
26.09.2018 г. 09:30
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинской области состоится суд над 58-летней женщиной, которую обвиняют в мошенничестве.
Местная жительница владеет одним из туристических агентств Миасса. С начала 2017-го по февраль 2018 года женщина заключала с клиентами договоры на приобретение туров и затем присваивала деньги на оплату. Таким образом она обманула 25 человек. Сумма ущерба составила 2 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сейчас его рассматривает Миасский городской суд. 58-летней аферистке грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.
Фото с сайта 74.мвд.рф
Новости на эту тему
- 25.09.2018 г. В Челябинске осудили мошенников, которые продавали рабочие места на Крайнем Севере
- 21.09.2018 г. 25-летний житель Миасса продал пенсионерке чужую квартиру за 660 тыс. рублей
- 21.09.2018 г. В суд передали дело жительницы Чебаркуля, которая оформила на подчиненную кредит на покупку iPhone
- 27.08.2018 г. Мошенники от имени приставов рассылают южноуральцам вирусные письма
- 20.08.2018 г. В Челябинске цыгане под видом соцработников проникали в квартиры пенсионеров и похищали деньги