В Челябинске иномарка сбила двух мальчиков на пешеходном переходе

В Ленинском районе автомобиль сбил двух детей, которые переходили дорогу по «зебре».

ДТП произошло напротив дома №74 по улице Василевского. 57-летний мужчина за рулем Toyota наехал на 5-летнего и 7-летнего мальчиков, которые вместе с отцом переходили дорогу по «зебре». В результате происшествия дети получили травмы и были госпитализированы, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.

Фото с сайта russiantourism.ru

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