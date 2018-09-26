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В Челябинске иномарка сбила двух мальчиков на пешеходном переходе
26.09.2018 г. 09:14
В Ленинском районе автомобиль сбил двух детей, которые переходили дорогу по «зебре».
ДТП произошло напротив дома №74 по улице Василевского. 57-летний мужчина за рулем Toyota наехал на 5-летнего и 7-летнего мальчиков, которые вместе с отцом переходили дорогу по «зебре». В результате происшествия дети получили травмы и были госпитализированы, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.
Фото с сайта russiantourism.ru
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