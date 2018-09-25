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В Челябинской области заброшенную воинскую часть продают за 2 млн рублей
25.09.2018 г. 14:40
В Кыштыме выставили на продажу бывший военный городок №4.
Воинскую часть рядом с поселком Дальняя Дача сразу после расформирования в 2005 году выкупил местный житель. На ее территории находились несколько казарм, административное здание, магазин, клуб, спорткомплекс и склад. Объект, расположенный рядом с чертой города, сдавали в аренду частникам, которые держали там развлекательные заведения. Однако планы по превращению военного городка в экстрим-парк так и не удалось воплотить в жизнь.
Сейчас девять построек общей площадью 2,5 тыс. кв. метров на 23 гектарах земли за 2 млн рублей продают на сайте объявлений, сообщает «Ъ-Южный Урал». Владелец предлагал кыштымской мэрии реконструировать городок, однако чиновники отказались, сославшись на недостаток средств.
Фото с сайта esrealty.ru
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