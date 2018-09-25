В Челябинской области прохожие обнаружили висящего в петле 11-летнего мальчика

Фото с сайта gosnovosti.com

Южноуральские врачи борются за жизнь ребенка, которого нашли висящим на дереве в петле.

Инцидент произошел в понедельник, 23 сентября, в Карталинском районе. Школьники обнаружили рядом с сельским клубом 11-летнего мальчика, который висел в петле на дереве. Дети вытащили его из веревки и позвали на помощь взрослых, пишет U24. Сейчас мальчик находится в реанимации. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Фото с сайта gosnovosti.com

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