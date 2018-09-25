Министр экологии России Дмитрий Кобылкин посетит Челябинск в ноябре

Фото с сайта russiantourism.ru

Челябинск с рабочим визитом посетят министр экологии России Дмитрий Кобылкин и руководство Росприроднадзора.

Они в ноябре проведут в Челябинске совещание по вопросам экологических проблем региона. Ключевыми темами для обсуждения станут качество атмосферного воздуха в городах области, рекультивация свалки и утилизация отходов. Решение экологических проблем Южного Урала требует участия со стороны федеральных властей, отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

«Вопрос рекультивации челябинской городской свалки, которой мы «обязаны» целым «букетом» сопутствующих проблем, также требует федеральной поддержки, поскольку связан с миллиардным финансированием», — написал он на своей странице в Instagram.

Фото с сайта russiantourism.ru

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