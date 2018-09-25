В Челябинске сохранят льготы для жителей предпенсионного возраста

Фото с сайта in-news.ru

Депутаты гордумы одобрили внесение изменений в решение о мерах соцподдержки.

Внесение поправок позволит женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет сохранить льготы на землю. Несмотря на изменение пенсионного возраста, челябинцев полностью освободят от налогов на дачные участки и индивидуальные гаражи. Также пожилым горожанам будут доступны льготы на проезд в общественном транспорте, сообщил председатель гордумы Станислав Мошаров.

Фото с сайта in-news.ru

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