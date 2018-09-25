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В Челябинске установят Стелу памяти воинов-южноуральцев, погибших на Северном Кавказе
25.09.2018 г. 14:22
Фото с сайта chelduma.ru
В столице Южного Урала увековечат память погибших в локальных конфликтах на Северном Кавказе.
Во вторник, 25 сентября, за установку мемориала проголосовали депутаты городской думы. Стела памяти воинов-южноуральцев, погибших при выполнении интернационального долга за пределами страны и боевых операций на Северном Кавказе, появится в сквере на бульваре Славы между улицами Советской и Свободы.
Ранее областной совет ветеранов войны и труда составил список из 607 фамилий, которые увековечат на монументе. Открытие памятника планируется приурочить ко Дню Героев Отечества, который празднуют в России 9 декабря.
Фото с сайта chelduma.ru
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