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В Челябинске 26 сентября включат тревожные сирены
25.09.2018 г. 13:44
Фото с сайта inkrasnogorsk.ru
В среду в Челябинске пройдет проверка системы оповещения населения.
Сирены зазвучат в 11:30. В течение 20 секунд жители услышат характерный единый сигнал «Внимание всем!», сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Электросирены будут звучать прерывисто.
Проверку системы проводят ежегодно. Сигнал «Внимание всем!» включают для оповещения населения в случае возникновения ЧС, крупномасштабной аварии, катастрофы, при угрозе стихийного бедствия, военных действий.
Фото с сайта inkrasnogorsk.ru
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