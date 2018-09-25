В Челябинске 26 сентября включат тревожные сирены

Фото с сайта inkrasnogorsk.ru

В среду в Челябинске пройдет проверка системы оповещения населения.

Сирены зазвучат в 11:30. В течение 20 секунд жители услышат характерный единый сигнал «Внимание всем!», сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Электросирены будут звучать прерывисто.

Проверку системы проводят ежегодно. Сигнал «Внимание всем!» включают для оповещения населения в случае возникновения ЧС, крупномасштабной аварии, катастрофы, при угрозе стихийного бедствия, военных действий.

Фото с сайта inkrasnogorsk.ru

Все новости за 25.09.2018 г.»