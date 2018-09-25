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В Челябинске мужчина с ножом ранил продавца при ограблении продуктового магазина
25.09.2018 г. 13:36
В Ленинском районе продавец пострадала при вооруженном нападении на продуктовый магазин.
ЧП произошло вечером в воскресенье, 23 сентября. В один из магазинов Ленинского района ворвался мужчина с ножом. Угрожая оружием, он потребовал деньги и алкоголь. Продавец ему отказала. Тогда мужчина несколько раз ударил женщину ножом и начал громить витрины. Другой сотрудник магазина нажал тревожную кнопку, прибыли сотрудники охранного предприятия. Грабитель приставил нож к горлу кассира и начал угрожать расправой.
Сотрудники ЧОП смогли выбить нож и обездвижить дебошира. Мужчину передали полицейским. Пострадавшей продавщице оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе группы охранных предприятий «Витязь».
Фото с сайта vk.com/vityaz.ohrana
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