В Челябинске мужчина с ножом ранил продавца при ограблении продуктового магазина

Фото с сайта vk.com/vityaz.ohrana

В Ленинском районе продавец пострадала при вооруженном нападении на продуктовый магазин.

ЧП произошло вечером в воскресенье, 23 сентября. В один из магазинов Ленинского района ворвался мужчина с ножом. Угрожая оружием, он потребовал деньги и алкоголь. Продавец ему отказала. Тогда мужчина несколько раз ударил женщину ножом и начал громить витрины. Другой сотрудник магазина нажал тревожную кнопку, прибыли сотрудники охранного предприятия. Грабитель приставил нож к горлу кассира и начал угрожать расправой.

Сотрудники ЧОП смогли выбить нож и обездвижить дебошира. Мужчину передали полицейским. Пострадавшей продавщице оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе группы охранных предприятий «Витязь».

Фото с сайта vk.com/vityaz.ohrana

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