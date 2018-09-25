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На конкурс по выбору мэра в Миассе допустили всех кандидатов
25.09.2018 г. 13:37
В Миассе состоялось первое заседание конкурсной комиссии по выбору главы города.
Во вторник, 25 сентября, комиссия из трех представителей областного правительства и трех депутатов миасского горсобрания ознакомилась с документами кандидатов. В результате все девять ранее поступивших заявок были одобрены.
На кресло мэра претендуют экс-мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин, бывший силовик Александр Иванов, руководитель Центра коммунального обслуживания Валентина Комкова, бизнесмены Владимир Антонов, Виктор Толкунов и Иван Воскобойников. Также в списке сотрудник мэрии Татьяна Якимова, руководитель Центрального территориального округа Сергей Варфоломеев и нынешний и.о. главы города Григорий Тонких.
В среду, 26 сентября, состоится еще одно заседание конкурсной комиссии. Она заслушает программы кандидатов и сформирует окончательный список, из которого депутаты будут выбирать градоначальника. В предыдущем конкурсе, который прошел 5 июня, в финальном этапе участвовали всего два кандидата — экс-глава регионального Агентства инвестиционного развития Анатолий Лобко и руководитель комитета по делам молодежи администрации Миасса Данила Михеев. Тогда выборы не состоялись — депутаты сорвали процедуру, испортив большинство бюллетеней для голосования.
Фото с сайта znak.com
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