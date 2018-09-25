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Борис Дубровский предложил ввести дополнительные льготы для пожилых южноуральцев
25.09.2018 г. 13:14
Губернатор Борис Дубровский внес предложения по улучшению соцподдержки южноуральцев предпенсионного возраста.
Губернатор предложил расширить перечень региональных льгот мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет. Речь идет о ежемесячных выплатах ветеранам труда, военной службы, 70% скидке на проезд в пригородных поездах, 50% скидке на покупку билета в общественном транспорте для садоводов.
«Поправки необходимо принять, чтобы гарантировать уровень социальной поддержки южноуральцев с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы страны. Бюджет Челябинской области социально ориентирован, и для обеспечения мер социальной поддержки у нас есть возможности», — подчеркнул Борис Дубровский.
Поправки в четверг, 27 сентября, будут рассматривать и утверждать депутаты Заксобрания. На реализацию мер соцзащиты из областного бюджета планируют потратить более 5 млрд рублей.
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