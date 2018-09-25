Челябинский Арбитражный суд арестовал имущество компаний зампреда Заксобрания Юрия Карликанова

Фото с сайта chel.arbitr.ru

В Челябинской области арестовали имущество компаний, подконтрольных вице-спикеру Заксобрания.

Санкции наложили на предприятия, через которые выводили активы принадлежащей Юрию Карликанову компании «Регионснабсбыт» в ходе ее банкротства. Арестованное имущество организаций оценили в 400 млн рублей. Однако общий объем претензий к Юрию Карликанову от независимых кредиторов вдвое больше — 800 млн рублей. В целях погашения долгов «Регионснабсбыта» они планируют привлечь к субсидиарной ответственности самого вице-спикера Заксобрания, его детей и наемного директора нескольких подконтрольных Карликанову компаний — все их активы рассматривают в качестве единого имущественного комплекса.

Ряд объектов, принадлежащих Юрию Карликанову, суд арестовал еще 25 июня, впоследствии его обвинили в сокрытии имущества от кредиторов.

Фото с сайта chel.arbitr.ru

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