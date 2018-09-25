- 66.1594р. - 0.0903
- 77.6844р. - 0.3909
В Златоусте приставы арестовали маршрутку во время рейса
25.09.2018 г. 12:35
В Челябинской области приставы сняли маршрутное такси с линии, высадили пассажиров и наложили на машину арест.
Владелец микроавтобуса Peugeot Boxer задолжал за него по кредиту почти 900 тыс. рублей. Взыскание было обращено на автомобиль, однако мужчина не подчинился судебному решению передать его в пользу банка. Приставы обратились за помощью к сотрудникам ГИБДД.
Во время рейса инспекторы остановили микроавтобус и высадили пассажиров. Водитель пытался договориться с представителем взыскателя, но после того, как ему это не удалось, начал сливать из топливного бака горючее. Как сообщили в областном управлении службы судебных приставов, автомобиль на эвакуаторе отправили в Челябинск, где его ждет независимая оценка и передача на реализацию.
Фото с сайта r74.fssprus.ru
- 18.09.2018 г. В Челябинской области цыганская семья торговалась с приставами из-за долгов
- 13.09.2018 г. Житель Челябинска спрятался в шкафу, чтобы не платить алименты
- 07.09.2018 г. В Челябинской области кинотеатр закрыли из-за нарушения пожарной безопасности
- 04.09.2018 г. В Челябинске судебные приставы забрали у покупателей незаконно проданный Infiniti
- 31.08.2018 г. В Челябинской области мать должника-алиментщика попросила суд отправить ее под арест вместе с сыном