В Златоусте приставы арестовали маршрутку во время рейса

Фото с сайта r74.fssprus.ru

В Челябинской области приставы сняли маршрутное такси с линии, высадили пассажиров и наложили на машину арест.

Владелец микроавтобуса Peugeot Boxer задолжал за него по кредиту почти 900 тыс. рублей. Взыскание было обращено на автомобиль, однако мужчина не подчинился судебному решению передать его в пользу банка. Приставы обратились за помощью к сотрудникам ГИБДД.

Во время рейса инспекторы остановили микроавтобус и высадили пассажиров. Водитель пытался договориться с представителем взыскателя, но после того, как ему это не удалось, начал сливать из топливного бака горючее. Как сообщили в областном управлении службы судебных приставов, автомобиль на эвакуаторе отправили в Челябинск, где его ждет независимая оценка и передача на реализацию.

Фото с сайта r74.fssprus.ru

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