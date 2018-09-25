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Воду из озера Смолино начали перекачивать в Курочкино
25.09.2018 г. 12:29
Фото: Анатолий Литовченко / facebook.com
В Челябинской области запустили насосную станцию, которая перекачивает воду из озера Смолино в Курочкино.
Насосная станция «Сухомесово» пока работает в тестовом режиме — по четыре-пять часов в сутки. Сейчас она перекачивает в озеро Курочкино в среднем по 5 тыс. кубометров воды в день, сообщил депутат Госдумы Анатолий Литовченко на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, трубопровод, который не использовали более 20 лет, пришлось полностью заменить. Перекачка поможет решить сразу две проблемы — обмеление водоема Курочкино и затопление ливневой канализации улиц Ленинского района из-за высокого уровня воды в озере Смолино.
Фото: Анатолий Литовченко / facebook.com
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