Воду из озера Смолино начали перекачивать в Курочкино

Фото: Анатолий Литовченко / facebook.com

В Челябинской области запустили насосную станцию, которая перекачивает воду из озера Смолино в Курочкино.

Насосная станция «Сухомесово» пока работает в тестовом режиме — по четыре-пять часов в сутки. Сейчас она перекачивает в озеро Курочкино в среднем по 5 тыс. кубометров воды в день, сообщил депутат Госдумы Анатолий Литовченко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, трубопровод, который не использовали более 20 лет, пришлось полностью заменить. Перекачка поможет решить сразу две проблемы — обмеление водоема Курочкино и затопление ливневой канализации улиц Ленинского района из-за высокого уровня воды в озере Смолино.

Фото: Анатолий Литовченко / facebook.com

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