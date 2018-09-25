СК опубликовал видео избиения 11-летнего школьника жителем Челябинска

В интернете появилось видео с камеры наблюдения, на котором челябинец в школе избивает 11-летнего обидчика сына.

Запись опубликовал СКР. На кадрах видно, как мужчина подходит к школьникам, сидящим в коридоре, хватает одного из них за шею и отводит в сторону. Затем челябинец бьет ребенка в живот. За происходящим наблюдают несколько человек, включая женщину, скорее всего, сотрудницу школы.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / youtube.com

Инцидент случился днем 20 сентября в одной из школ Металлургического района. Известно, что пострадавший ребенок ранее поссорился с сыном мужчины. В отношении челябинца возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта vk.com/cheliabinsknetip

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