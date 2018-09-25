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В Челябинске бывший полицейский ограбил квартиру на 55 тыс. рублей
25.09.2018 г. 11:34
Фото с сайта 74.мвд.рф
В столице Южного Урала расследуют уголовное дело, фигурантом которого стал бывший сотрудник полиции.
В понедельник, 24 августа, мужчина подобрал ключ и проник в квартиру местного жителя. Он вынес оттуда деньги и личные вещи на сумму более 55 тыс. рублей. В управлении собственной безопасности областного ГУ МВД выяснили, что мужчина ранее работал в Калининском отделе полиции Челябинска.
Сейчас правоохранители решают вопрос о предъявлении бывшему силовику обвинения и избрании ему меры пресечения. Сотрудники регионального управления Следственного комитета устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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