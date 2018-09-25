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На челябинском ж/д вокзале произошла утечка соляной кислоты
25.09.2018 г. 11:32
В Челябинске произошла утечка смертельно опасного вещества из железнодорожной цистерны.
Неисправность обнаружили на путях станции Челябинск–Главный в ночь на вторник, 25 сентября. При обходе грузового состава у одной из цистерн с соляной кислотой обнаружили течь. Вагон отбуксировали на станцию Челябинск-Грузовой, где и занялись устранением неисправности. Сообщается, что инцидент не повлиял на график движения поездов.
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