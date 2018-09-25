Трудоспособных мужчин в Челябинской области умирает в четыре раза больше, чем женщин

Фото с сайта pixabay.com

На Южном Урале предложили создать центры мужского здоровья.

Ситуация с мужским здоровьем на Южном Урале складывается не лучшим образом, отметили эксперты регионального отделения ОНФ. По данным министерства здравоохранения области, в 2017 умерло свыше 8 тыс. мужчин. При этом женская смертность составила чуть более 2 тыс. человек.

«Сегодня крайне важно уделить особое внимание репродуктивному здоровью мальчиков и юношей, помнить о профилактике, раннем выявлении и эффективном лечении заболеваний у мужчин средней и старшей возрастной группы. Дело в том, что в России представители сильного пола редко проходят профилактические обследования, избегают врачей, в итоге зачастую медики сталкиваются с запущенными заболеваниями», — рассказал сопредседатель штаба ОНФ в Челябинской области Олег Лукин во время обсуждения проблемы.

По итогам экспертной беседы прозвучало предложение создать в регионе центры мужского здоровья.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 25.09.2018 г.»