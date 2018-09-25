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Трудоспособных мужчин в Челябинской области умирает в четыре раза больше, чем женщин
25.09.2018 г. 11:19
На Южном Урале предложили создать центры мужского здоровья.
Ситуация с мужским здоровьем на Южном Урале складывается не лучшим образом, отметили эксперты регионального отделения ОНФ. По данным министерства здравоохранения области, в 2017 умерло свыше 8 тыс. мужчин. При этом женская смертность составила чуть более 2 тыс. человек.
«Сегодня крайне важно уделить особое внимание репродуктивному здоровью мальчиков и юношей, помнить о профилактике, раннем выявлении и эффективном лечении заболеваний у мужчин средней и старшей возрастной группы. Дело в том, что в России представители сильного пола редко проходят профилактические обследования, избегают врачей, в итоге зачастую медики сталкиваются с запущенными заболеваниями», — рассказал сопредседатель штаба ОНФ в Челябинской области Олег Лукин во время обсуждения проблемы.
По итогам экспертной беседы прозвучало предложение создать в регионе центры мужского здоровья.
Фото с сайта pixabay.com
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