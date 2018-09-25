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В Челябинске осудили мошенников, которые продавали рабочие места на Крайнем Севере
25.09.2018 г. 10:56
Советский райсуд вынес приговор мошенникам, обманувшим челябинцев почти на 200 тыс. рублей.
Суд установил, что четверо соучастников зарегистрировали ООО «Регионпромстрой» и ООО «Нефтегазресурс», арендовали офисы и разместили в интернете объявление о предоставлении рабочих мест на Крайнем Севере. После этого мошенники наняли персонал, который заключал договоры с соискателями. За получение работы на Крайнем Севере челябинцам необходимо было заплатить около 10 тыс. рублей. После этого вахтовикам сообщали ложную информацию о месте отправления автобусов в Новый Уренгой и Сургут.
От действий мошенников с мая по декабрь 2017 года пострадали 20 человек. Аферистам удалось похитить более 190 тыс. рублей. Суд назначил виновным от трех до четырех лет лишения свободы с испытательными сроками, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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