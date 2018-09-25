В Челябинской области втрое снизилась смертность от наркотиков

Фото с сайта gubernator74.ru

В областном правительстве отчитались о промежуточных результатах борьбы с распространением наркотических препаратов.

На заседании областной антинаркотической комиссии в понедельник, 24 сентября, министр общественной безопасности Евгений Савченко заявил о снижении смертности от употребления психотропных веществ по сравнению с 2017 годом в три раза. Он назвал это лучшим результатом за 15 лет.

Таких показателей удалось достичь благодаря улучшенной системе диагностики синтетических наркотиков. В области ввели в эксплуатацию два газовых и один жидкостный хроматомасс-спектрометр. 50 млн рублей на их закупку поручил выделить губернатор Борис Дубровский. Это оборудование позволяет обнаружить любые запрещенные субстанции в организме наркопотребителя.

Фото с сайта gubernator74.ru

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