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В Челябинской области втрое снизилась смертность от наркотиков
25.09.2018 г. 10:48
В областном правительстве отчитались о промежуточных результатах борьбы с распространением наркотических препаратов.
На заседании областной антинаркотической комиссии в понедельник, 24 сентября, министр общественной безопасности Евгений Савченко заявил о снижении смертности от употребления психотропных веществ по сравнению с 2017 годом в три раза. Он назвал это лучшим результатом за 15 лет.
Таких показателей удалось достичь благодаря улучшенной системе диагностики синтетических наркотиков. В области ввели в эксплуатацию два газовых и один жидкостный хроматомасс-спектрометр. 50 млн рублей на их закупку поручил выделить губернатор Борис Дубровский. Это оборудование позволяет обнаружить любые запрещенные субстанции в организме наркопотребителя.
Фото с сайта gubernator74.ru
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