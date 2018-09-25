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В Челябинск по поручению губернатора перебрасывают мусоровозы из области
25.09.2018 г. 10:26
Борис Дубровский поручил привлечь к уборке мусора в Челябинске силы из соседних городов.
Такое распоряжение глава региона дал во вторник, 25 сентября, сообщает телеграм-канал «Молнии Дубровского». Ожидается, что прибудут около 15 мусоровозов из Еманжелинска, Миасса, Озерска, Южноуральска и Пласта. Ранее глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что ситуацию с вывозом отходов помогут решить перевозчики из Екатеринбурга, Кургана и Саратова.
Магнитогорская компания «Центр коммунального сервиса», которая с 1 января 2019 года станет региональным оператором по обращению с ТБО, досрочно начала ликвидацию стихийных свалок. Мусор из города сейчас вывозят на полигон в Полетаево, который перешел на круглосуточный режим работы.
Фото: Галина Лепина
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