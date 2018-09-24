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В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту избиения 11-летнего школьника местным жителем
24.09.2018 г. 15:23
Фото с сайта sledcom.ru
Избиение 11-летнего ребенка взрослым мужчиной в одной из школ Челябинска переросло в уголовное дело.
Все произошло в четверг, 20 сентября, в Металлургическом районе. Местный житель несколько раз ударил в живот 11-летнего школьника, который ранее поссорился с его сыном.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Правоохранители в ближайшее время предъявят ему обвинение и изберут меру пресечения. Кроме того, следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям сотрудников школы, ответственных за безопасность детей, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта sledcom.ru
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