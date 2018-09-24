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В Челябинске у машины во время движения оторвался капот
24.09.2018 г. 15:07
Фото с сайта 31tv.ru
В Ленинском районе у отечественного автомобился во время движения оторвался капот.
ЧП произошло на путепроводе Челябинск-Главный в четверг, 20 сентября. Капот оторвался у автомобиля ВАЗ-2107. Инцидент зафиксировал видеорегистратор одной из машин, проезжающих в тот момент по мосту, пишет 31tv.ru.
Куда именно отлетела часть кузова и пострадали ли другие транспортные средства, неизвестно.
Фото с сайта 31tv.ru
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