Уволен директор МУП «ГорЭкоЦентр» Игорь Галичин

Фото: Галина Лепина

В администрации Челябинска сообщили об увольнении директора МУП «ГорЭкоЦентр».

В понедельник, 24 сентября, Игорь Галичин ушел в отставку с поста руководителя муниципального предприятия. Заявление об увольнении с формулировкой «по собственному желанию» подписал глава города Евгений Тефтелев. Начиная со вторника, 25 сентября, обязанности директора будет исполнять Дмитрий Никишкин. В «ГорЭкоЦентр» он перейдет с должности начальника отдела управления отходами и контроля в городском управлении экологии.

Деятельность МУПа приостановили 10 сентября, а на следующий день закрыли челябинскую городскую свалку. Вскоре после этого перевозчики, работавшие с «ГорЭкоЦентром», прекратили деятельность. В результате во многих дворах контейнерные площадки оказались переполненными.

В воскресенье, 23 сентября, в мэрии признали ситуацию близкой к чрезвычайной, а на следующий день объявили режим повышенной опасности. В городе досрочно начал работу будущий регоператор по обращению с ТБО — компания «Центр коммунального сервиса». Сейчас на линии работают более 30 ее мусоровозов.

Фото: Галина Лепина

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