В Челябинске построят семь подземных переходов рядом с ЖК «Академ Riverside»

Фото с сайта inkazan.ru

В Челябинске планируют оборудовать семь новых подземных пешеходных переходов.

Сооружения появятся на границах ЖК «Академ Riverside». Постановление об утверждении проекта планировки улиц, окружающих микрорайон, опубликовали на сайте городской администрации.

На перекрестках Университетской набережной с улицами Чичерина, 40 лет Победы и Молодогвардейцев построят подземные переходы. Еще три перехода появятся на пересечениях Братьев Кашириных с этими же улицами. Кроме того, предполагается продлить улицу Наркома Малышева до Университетской набережной — там на перекрестке также оборудуют подземный переход.

Как указано в пояснительной записке к проекту, семь таких объектов предусмотрены «для безопасности пешеходов».

В июне в Челябинске озвучили планы по строительству двух подземных путепроводов на перекрестках улицы Кирова с Труда и Братьев Кашириных. Предполагается, что их оборудуют к саммитам ШОС и БРИКС-2020. Проекты оценили в 750 млн рублей. Авторы идеи столкнулись с валом критики. В частности, по словам урбанистов, подземные переходы не решают вопросы безопасности пешеходов и пробок на дорогах, а деньги лучше потратить на модернизацию системы городского общественного транспорта.

Фото с сайта inkazan.ru

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