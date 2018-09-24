Челябинск
- 66.2497р. - 0.2228
- 78.0753р. + 0.3224
Сделано в Челябинске
Разворот
Челябинскую фирму оштрафовали на 100 тыс. рублей за подделку сыра известной марки
24.09.2018 г. 15:24
Фото с сайта primamedia.ru
Челябинское УФАС оштрафовало компанию на 100 тыс. рублей за незаконное копирование этикетки сыра.
Штраф наложили на ООО «Группа компаний «АЛЕКСИКО». В 2017 году организация поставила в магазины «Молния» и SPAR сыр «Тильзитер», сообщили в пресс-службе челябинского УФАС. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора установили, что товар не соответствует требованиям безопасности. Кроме того, в документации сыр обозначили под торговой маркой «Можга».
Владелец бренда обратился в УФАС с заявлением о незаконном использовании товарного знака. Антимонопольная служба оштрафовала группу компаний «АЛЕКСИКО» на 100 тыс. рублей.
Фото с сайта primamedia.ru
Новости на эту тему
- 19.09.2018 г. Челябинское УФАС вмешалось в конфликт автошкол из-за нечестной конкуренции
- 19.09.2018 г. УФАС запретило копейской мэрии финансировать ремонт фонтана на площади Славы
- 17.09.2018 г. Челябинское УФАС рассмотрит дело о жареных семечках
- 06.09.2018 г. Суд оставил в силе решение ФАС оштрафовать «Удобные деньги» за календари с молитвой «Отче наш»
- 05.09.2018 г. ФАС оспорит решение суда о законности укрупнения лотов челябинским миндортрансом на торгах по ремонту дорог