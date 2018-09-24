Челябинскую фирму оштрафовали на 100 тыс. рублей за подделку сыра известной марки

Фото с сайта primamedia.ru

Челябинское УФАС оштрафовало компанию на 100 тыс. рублей за незаконное копирование этикетки сыра.

Штраф наложили на ООО «Группа компаний «АЛЕКСИКО». В 2017 году организация поставила в магазины «Молния» и SPAR сыр «Тильзитер», сообщили в пресс-службе челябинского УФАС. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора установили, что товар не соответствует требованиям безопасности. Кроме того, в документации сыр обозначили под торговой маркой «Можга».

Владелец бренда обратился в УФАС с заявлением о незаконном использовании товарного знака. Антимонопольная служба оштрафовала группу компаний «АЛЕКСИКО» на 100 тыс. рублей.

Фото с сайта primamedia.ru

Все новости за 24.09.2018 г.»