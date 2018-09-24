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Владимир Путин назначил главой Седьмого кассационного суда Сергея Минина
24.09.2018 г. 14:17
Президент Владимир Путин назначил главу облсуда Сергея Минина председателем Седьмого кассационного суда.
Соответствующий указ в понедельник, 24 сентября, опубликовали на портале правовой информации. Согласно документу, Сергея Минина назначили на шестилетний срок полномочий.
На прошлой неделе его кандидатуру утвердили на заседании высшей квалификационной комиссии судей. Этим же указом президент назначил председателем Арбитражного суда Челябинской области Евгения Шайхутдинова. Полномочия прежнего главы суда Андея Орлова истекли в октябре 2017 года. С того момента Евгений Шайхутдинов был исполняющим обязанности председателя.
Об открытии в Челябинске Седьмого кассационного суда стало известно в июле 2018-го. Решение приняли с целью снять нагрузку с Верховного суда, куда сейчас поступают апелляции из регионов. Кассационный суд начнет работать в Челябинске в октябре 2019 года.
Фото с сайта www.chel-oblsud.ru
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