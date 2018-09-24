В Челябинске ищут обманутых вкладчиков кредитного потребительского кооператива «Империал»

В Челябинской области задержали владельцев кредитного потребительского кооператива по подозрению в мошенничестве.

С ноября 2014 по март 2015 года двое мужчин принимали деньги под 50% годовых. Впоследствии они не выплачивали вкладчикам проценты и не возвращали основную сумму депозита. Ущерб от их действий оценили в 12 млн рублей. Сейчас один из соучастников находится в изоляторе временного содержания, второй — под подпиской о невыезде.

Всего их подозревают более чем в 80 случаях мошенничества в Магнитогорске. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, еще как минимум 10 обманутых вкладчиков организации находятся в Челябинске. У следствия есть основания полагать, что подозреваемые оказывали аналогичные услуги в столице Южного Урала под вывеской кредитного кооператива «Империал», которое находилось по адресу улица Косарева, 56а. Таким образом, они могут быть причастны к совершению еще большего количества преступлений.

В региональном управлении МВД призвали пострадавших от мошеннических действий организации обратиться в правоохранительные органы.

Все новости за 24.09.2018 г.»