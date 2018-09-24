Из-за проблем с дольщиками челябинским застройщикам будут устраивать больше плановых проверок

Фото с сайта minstroy74.ru

В Челябинской области ввели риск-ориентированный подход при контроле объектов долевого строительства.

Ввести риск-ориентированный подход решило правительство Челябинской области. В зависимости от показателей работы всех застройщиков планируют разделить на шесть групп: чрезвычайно высокий риск, высокий, значительный, средний, умеренный и низкий. При распределении по категориям учитывать будут то, как компания использует деньги дольщиков, как отчитывается об этом и насколько точно соблюдает график возведения домов. Чем выше группа риска у застройщика, тем больше его ждет проверок.

«Минстрой планирует провести около 30 проверок застройщиков. Это способствует более надежной защите прав и интересов участников долевого строительства», — отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Риск-ориентированный подход ввели также в отношении управляющих компаний, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Фото с сайта minstroy74.ru

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