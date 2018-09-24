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Из-за проблем с дольщиками челябинским застройщикам будут устраивать больше плановых проверок
24.09.2018 г. 13:22
В Челябинской области ввели риск-ориентированный подход при контроле объектов долевого строительства.
Ввести риск-ориентированный подход решило правительство Челябинской области. В зависимости от показателей работы всех застройщиков планируют разделить на шесть групп: чрезвычайно высокий риск, высокий, значительный, средний, умеренный и низкий. При распределении по категориям учитывать будут то, как компания использует деньги дольщиков, как отчитывается об этом и насколько точно соблюдает график возведения домов. Чем выше группа риска у застройщика, тем больше его ждет проверок.
«Минстрой планирует провести около 30 проверок застройщиков. Это способствует более надежной защите прав и интересов участников долевого строительства», — отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.
Риск-ориентированный подход ввели также в отношении управляющих компаний, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
Фото с сайта minstroy74.ru
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