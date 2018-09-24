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В Челябинске на две недели ограничили движение по улице Блюхера
24.09.2018 г. 13:05
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинске из-за ремонта дороги ограничили движение по улице Блюхера.
Ограничение ввели на участке улицы Блюхера от Дарвина до Уфимского тракта из-за ремонта дороги. Работы будут идти до 20:00 7 октября. Также автомобилисты не смогут проехать от улицы Днепропетровской до Уфимского тракта. Движение закрыли по всем полосам одного направления, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото с сайта cheladmin.ru
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