Дрессировщица Карина Багдасарова прокомментировала обморок тигрицы во время шоу в магнитогорском цирке

У тигрицы, которая билась в конвульсиях на манеже во время представления в цирке, заподозрили эпилептический припадок.

В воскресенье, 23 сентября, в Магнитогорске прошло шоу Карины и Артура Багдасаровых, в ходе которого тигр, прыгавший через огненные кольца, потерял сознание. Затем у него начались судороги. Дрессировщик пытался привести питомца в чувство. Тигра облили водой. После этого животное пришло в себя и самостоятельно покинуло манеж. По словам дрессировщицы Карины Багдасаровой, сейчас животное чувствует себя хорошо и реабилитация ему не нужна. Однако врачи проведут дополнительную диагностику.

«Как таковой реабилитации не нужно. Врачи ее обследовали, посмотрели, сказали, что причиной могло быть что угодно: мог упасть сахар в крови, могла быть почечная колика. Судя по тому, что это быстро все прошло, врачи считают, что ничего страшного не произошло. Но будем исследовать, сейчас, еще раз повторюсь, берем кровь, будем делать УЗИ почек, то есть полностью будем исключать ситуацию, которая с ней произошла», — сказала Карина Багдасарова.

Зоозащитник Карен Даллакян считает, что реабилитация необходима. Кроме того, тигрицу стоит исключить из состава труппы, заявил ветеринар. Также Карен Даллакян оценил действия дрессировщика, который смог предотвратить нападение других тигров на больное животное.

«Дрессировщик проявил себя как профессионал. Когда обычно случаются такие приступы при групповом нахождении животных, другие могут напасть на того, который бьется. Если бы все это произошло, то было бы просто месиво. В любом случае, сейчас, однозначно, этого тигра надо списать с труппы. И искать причины, откуда это все взялось. С каждым разом эти приступы могут учащаться», — пояснил Карен Даллакян.

Карен Даллакян предполагает, что у тигра мог случиться эпилептический припадок. Причинами приступа, по мнению зоозащитника, могли стать и внешние факторы — шум аплодисментов или свет прожекторов.

Фото с сайта vostokmedia.com

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